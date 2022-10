Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat joi seara, la Craiova, ca social-democratii vor face nominalizarea pentru functia de premier „cand o sa-i vina timpul” si considera ca nu vor fi probleme anul viitor privind ocuparea prin rotatie a functiei de prim-ministru.

- Presedintele PSD si al Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, a salutat, sambata, numirea noului premier al Italiei, Giorgia Meloni, transmitand ca PSD este deschis discutiilor pentru protectia romanilor care traiesc in Peninsula si pentru a lucra impreuna pentru protejarea valorilor si intereselor…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat referitor la rezolutia adoptata de Parlamentul olandez cu privire la intrarea Romaniei in spatiul Schengen, ca nu concepe ca un alt stat european, care ne este prieten in cadrul UE, sa decida politic fara sa astepte, in primul rand, raportul expertilor la…

- Președintele PSD Marcel Ciolacu a spus intr-un interviu ca „ușa partidului este deschisa” pentru fostul premier și lider al social-democraților Victor Ponta. „I s-a oferit totul” Marcel Ciolacu a explicat pentru DCNews ca nu a exclus niciodata revenirea in partid a lui Victor Ponta și ca ușa partidului…

- Biroul Permanent al Camerei Deputaților a aprobat miercuri un memorandum intern pentru participarea președintelui Camerei, Marcel Ciolacu, la funeraliile de stat organizate in onoarea fostului prim-ministru nipon, Shinzo Abe.

- Sunt noi tensiuni in coalitia de guvernare, premierul Ciuca afirmand despre abtinerea lui Marcel Ciolacu pe moțiunea impotriva lui Virgil Popescu ca „Este foarte posibil sa fi gresit”. Presedintele PSD a fost singurul social-democrat care s-a abtinut de la votul asupra motiunii simple, initiate de USR,…

- Presedintele PSD și al Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, a fost singurul parlamentar care s-a abtinut miercuri, 7 septembrie, de la votul moțiunii simple contra ministrului PNL al Energiei. Intrebat de jurnaliști cum vede semnalul dat de liderul PSD, premierul Nicolae Ciuca a raspuns ca este posibil…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat marți, intr-o conferința de presa la Focșani, ca nu poate sa-i indemne pe parlamentarii PSD sa voteze moțiunea inițiata de „focile” de la USR, deși social-democrații nu sunt de acord cu deciziile luate de Virgil Popescu, ministrul Energiei. Fii…