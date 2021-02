Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, anunta ca va contesta la Curtea Constitutionala desfiintarea Sectiei pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie (SIIJ), in cazul in care Parlamentul va adopta legea. Ciolacu considera ca Florin Iordache, care a promovat infiintarea Sectiei si care in prezent este…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu a declarat, intrebat fiind de ce s-a facut o obsesie pentru schimbarea Avocatului Poporului, Renate Weber, ca aceasta este considerata un instrument care poate ataca anumite incalcari de drepturi si libertati. In cazul unei schimbari, precizeaza Ciolacu, PSD s-ar adresa Curtii…

- Președintele fracțiunii parlamentare a Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, Corneliu Furculița a anunțat ca decretul semnat ieri de președinta Maia Sandu este anticonstituțional, intrucat a fost ignorata decizia maoritații parlamentare create ieri. „Atacam decretul la Curtea Constituționala,…

- Traian Basescu spune ca Secția pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție (SIIJ) este importanta pentru funcționarea justiției in Romania.„Mi se pare foarte important pentru funcționarea justiției. Ca foarte mulți justițiabili dupa ce plec fac o reclamație il considera pe judecator corupt și pun…

- Marcel Ciolacu a criticat initiativa ministrului Justitiei ce vizeaza desfiintarea Sectiei Speciale pe motiv ca Romania se afla intr-o "criza economica evidenta". Presedintele PSD a amintit ca CSM a dat aviz negativ pe unui proiect similar. Marcel Ciolacu se opune desfiintarii Sectiei Speciale. „Avem…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a declarat luni, la TVR 1, ca nu susține desființarea SIIJ pentru ca magistrații trebuie sa fie total independenți, altfel nu poate exista un act de justitie corect. Citește și: SURSE - Strategia susținatorilor lui Ludovic Orban „Vom folosi aceleasi parghii…

- Liderul PSD Marcel Ciolacu afirma ca PSD nu va vota desfiintarea Sectiei speciale pentru investigarea magistratilor. Ciolacu explica ca CSM si Inalta Curte de Casație și Justiție susțin ca Secția Speciala nu trebuie desfiintata. „Am anuntat foarte clar ca PSD nu va vota desffiintarea SIIJ, deoarece…

- „Categoric vom vota impotriva pentru ca nu poti sa treci peste o decizie a specialistilor. Daca specialistii ar fi spus ca nu este bine ... noi am vazut cum a functionat Justitia fara aceasta sectie. Din punctul meu de vedere, nu a functionat cum ar trebui sa functioneze intr-un stat democratic, dar…