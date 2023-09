Ciolacu dă asigurări că nivelul taxei pe valoarea adăugată (TVA) pentru alimente şi medicamente nu va creşte peste valoarea de 9%. Prim-ministrul a anuntat si alte masuri legislative care vor fi adoptate in perioada urmatoare, masuri care vizeaza domenii diverse, de la masuri care vizeaza administratia pana la decizii care vizeaza inechitatile din sistemul de pensii si de la sanctiuni aplicate soferilor care conduc drogati, pana la masuri care vizeaza domeniul jocurilor de noroc. „La produsele alimentare si medicamente nu va creste TVA mai mult de 9%. Este corect acest lucru si o scumpire in zona de alimente si medicamente ar duce la o scadere a nivelului de trai al romanilor, cat si la o crestere a inflatiei”; a anuntat,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

