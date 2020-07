Stiri pe aceeasi tema

- Liderul Pro Romania sugereaza ca exista un blat intre PNL și PSD pe votarea noii legi privind carantina și izolarea, atragand atenția ca, in Camera Deputaților, proiectul Guvernului a trecut lejer, iar Pro Romania nu a votat pentru acesta. Proiectul ajuns la Senat la Dl Cazanciuc este cel facut de PSD…

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, susține ca proiectul de lege privind carantinarea și izolarea persoanelor și bunurilor are o mulțime de probleme și trebuie discutat și modificat serios in Parlament. In același timp, Tariceanu se teme de o ințelegere subterana, care va face proiectul sa treaca…

- Avocatul Poporului, Renate Weber (ALDE), a atacat joi la Curtea Constituționala legea adoptata ieri de Camera Deputaților privind impozitarea cu pana la 85% a tuturor pensiilor speciale din Romania, intrucat i-ar discrimina pe beneficiari, scrie G4media. ”Este vorba de o impozitare, chiar daca legea…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat miercuri ca “prima zi fara stare de alerta va fi ultima zi a Guvernului Orban”, adaugand ca restrangerea drepturilor si libertatilor cetatenesti nu poate fi facuta fara acceptul Parlamentului, “dupa bunul plac” al premierului. “Prima zi fara…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a anunțat o ancheta de amploare a DNA in interiorul partidului, potrivit Antena 3. Liderul social-democraților a anunțat ca Direcția Naționala Anticorupție a cerut documente de la partid legate de datoriile și contractele PSD din campania electorala de la prezidențiale,…

- Senatul a adoptat marti, o propunere legislativa care prevede acordarea de masti de protectie, gratuit, fiecarui cetatean roman, pentru a se proteja de noul coronavirus. Legea a fost inițiata de deputați PSD și Pro Romania și trebuie aprobata de Camera Deputaților. Guvernul anunțase o inițiativa similara,…

- Marcel Ciolacu a lesinat in timpul conferintei in care prezenta programul PSD de relansare a economiei. VIDEO Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a leșinat, duminica, in timpul conferinței de presa susținute la sediul PSD din Kiseleff. In imagini se vede cum Marcel Ciolacu incepe sa respire greu, iar…

- Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, spune ca PSD va vota “responsabil” privind prelungirea starii de urgența, joi, in Parlament. “Incompetența Guvernului in gestionarea crizei, dar și lipsa oricarui dialog pentru un plan de masuri economice și sociale ne pun sa alegem intre doua rele: sa…