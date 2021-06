Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a anunțat, marți, ca va susține inițiativa unui referendum pentru demiterea primarului Sectorului 1, Clotilde Armand, care se afla in plin razboi cu compania de salubritate, ceea ce a dus la strangerea gunoaielor pe strazile din sector. "Doamna Clotilde Armand…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat joi, la B1TV, ca este „infracțiune” faptul ca din analiza semnaturilor electronice a documentelor din PNRR publicate de Guvern, analiza realizata de social-democrați, reiese ca o parte din fișiere sunt facute de firme precum „Franklin Templeton Investments”…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, arata ca prin imprumuturile prevazute in Programul Național de Reziliența și Redresare vom ajunge la o creștere a datoriei publice la 55-60%, ceea ce va conduce automat la inghețarea pensiilor, salariilor și a tuturor cheltuielilor cu asistența sociala. ”Nu…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a anunțat faptul ca specialiștii PSD vor merge, de luni, la sediul Ministerului Fondurilor Europene pentru a analiza Programul Național de Reziliența și Redresare. ”Nu am vazut PNRR. Am vazut anumite obiective, anumite finanțari din el, nu știm care sunt granturi,…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, joi, ca saluta decizia premierului Florin Citu de a-i invita pe social-democrati la discutii pe tema Planului National de Redresare si Rezilienta, mentionand ca nu are nicio problema sa vina la Guvern, deoarece PNRR este al Romaniei si al romanilor.…

- Presedintele PSD Marcel Ciolacu acuza actualul Guvern ca refuza sa plateasca ajutorul financiar oferit urmasilor medicilor decedati de covid, conform unui proiect adoptat de Parlament anul trecut, „inventand motive aberante”.

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, afirma ca, in opinia sa, actualul Guvern va rezista in functie "pana vor iesi romanii cu furcile si ii vor alunga". El considera ca in mod "categoric" romanii vor iesi in strada pentru a "indeparta" Executivul aflat in exercitiu. Intrebat, marti seara, in…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, estimeaza ca veniturile angajatilor din sistemul bugetar vor fi taiate cu 25% si ca o decizie in acest sens ar urma sa fie luata in cadrul unei sedinte de guvern programata a se desfasura miercuri. "Doamna Turcan (n.r.- ministrul Muncii, Raluca Turcan)…