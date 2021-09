Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, sustine ca organizarea Congresului PNL cu 5.000 de oameni intr-o singura sala, desi infectarile cu SARS-CoV-2 au explodat, reprezinta un "afront urias" la adresa romanilor. "Guvernul Citu siluieste cum vrea legea in interes politic, dar le cere romanilor sa accepte…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, i-a ironizat joi, intr-un interviu la Radio Guerrilla, pe cei de la USR-PLUS si PNL, sustinand ca a ajuns sa se roage de ei pe tema proiectului de lege „Fara penali in functii publice”. „Va mai zic o anomalie: am ajuns eu, presedintele ciumei rosii, sa le cer PNL-ului si…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, pune condiții ca sa voteze moțiunea de cenzura a USR-PLUS și AUR. PSD va vota moțiunea de cenzura a USR-PLUS și AUR doar daca aceasta va ajunge in plen și daca cele doua partide vor susține alegerile anticipate. „Daca motiunea aliantei USR-AUR va ajunge la vot in plen,…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, luni, dupa ședința conducerii partidului de la Neptun, ca liderii au decis cu unanimitate de voturi sa depuna moțiunea de cenzura in momentul in care vor strange in Parlament cele 234 de voturi necesare, precizand ca in prezent au doar 204. Marcel Ciolacu declarase…

- Liderul principalei formațiuni de opoziție anunța o noua moțiune de cenzura la adresa Guvernului condus de catre liberalul Florin Cițu. Președintele PSD-ului da ca sigura depunerea unei moțiuni de cenzura, anunțand un orizont de timp in care ar putea fi facut un astfel de pas. Intrebat cand va depune…