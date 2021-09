Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, sustine ca organizarea Congresului PNL cu 5.000 de oameni intr-o singura sala, desi infectarile cu SARS-CoV-2 au explodat, reprezinta un "afront urias" la adresa romanilor. "Guvernul Citu siluieste cum vrea legea in interes politic, dar le cere romanilor sa accepte…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat miercuri ca participarea presedintelui Klaus Iohannis la congresul PNL este "o implicare nepermisa" pentru un presedinte in viata politica. El a fost intrebat intr-o conferinta de presa organizata la sediul central al PSD ce parere are despre anuntul…

- Moderatorul TVR Ionuț Cristache anunța ca emisiunea „Romania9” de azi a fost scoasa de pe post și inlocuita cu o ediție speciala. Invitat era liderul PSD, Marcel Ciolacu. „Era de interes public ca vocea celui mai mare partid din opoziție sa se auda la Televiziunea Publica, in contextul crizei actuale”,…

- „Discutam daca sa depunem moțiunea imediat dupa inceperea sesiunii parlamentare sau dupa Congresul PNL. In ce ma privește, consider ca ar fi mai bine ca aceasta moțiune sa nu influențeze lupta interna din PNL. Sa iși duca in PNL batalia și injuraturile lor, fara sa fie folosit PSD-ul in aceasta disputa.Discutam,…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat duminica seara, la Romania TV, ca social-democratii vor depune o motiune de cenzura la adresa Guvernului Cițu la inceputul noii sesiuni parlamentare, mai precis dupa congresele PNL si USR PLUS care vor avea loc in septembrie. „O sa discut cu colegii mei.…

- „Am luat decizia de a candida pentru ca stiu ca am capacitatea, energia, forta, priceperea și daruirea pentru a duce, in continuare, Partidul National Liberal spre noi victorii politice in interesul Romaniei. Pentru mine, batalia pentru funcția de Președinte al Partidului Național Liberal nu este o…

- Europarlamentarul Chris Terhes apara Ungaria in contextul adoptarii legii care interzice propaganda LGBT in școli. Terhes spune ca eventuala sancționare a Ungariei, pregatita de Parlamentul European, e un abuz. "Parlamentul European incalca din nou tratatele UE, supunand la vot o rezolutie…