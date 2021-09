Stiri pe aceeasi tema

- Congresul PNL-ului, de la Romexpo, continua sa genereze ecouri, deși au trecut cateva zile deja de cand s-a aflat ca Florin Cițu a fost votat in fruntea formațiunii liberale. Și ca Ludovic Orban a pierdut cursa pentru un nou mandat in fruntea PNL-ului, in defavoarea actualului premier, la scrutinul…

- Președintele Partidului Social Democrat, Marcel Ciolacu, a atacat dur, marți, intr-o postare pe Facebook, Congresul PNL de sambata, 25 septembrie, in care premierul Florin Cițu a fost ales președinte.Marcel Ciolacu crede ca alegerile pentru șefia PNL au reprezentat „un focar de infecție” și au fost…

- Congresul PNL a fost 'un focar de infectie sanitar si moral', scrie presedintele PSD, Marcel Ciolacu, marti pe pagina sa de facebook. El a adaugat ca romanii urasc nedreptatea, detesta...

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, are o intervenție dura impotriva PNL și a președintelui Klaus Iohannis pe care ii acuza de sfidarea romanilor. In acest context, Ciolacu anunța depunerea moțiunii de cenzura și spune ca ”Superman pleaca acasa”. ”Pentru Iohannis și slugile PNL – TU NU CONTEZI!…

- "Dictatura, in cea mai pura forma a ei! La 1.000 de cazuri și 19 decese pe zi, au interzis celui mai mare partid din Romania sa-și țina alegerile interne. In schimb, la aproape 8.000 de cazuri și 140 de decese pe zi, au aranjat legile pentru ca partidul prezidențial sa-și țina marețul congres. Cinism…

- Sezonul vacanțelor se apropie de final, iar cu o luna inainte de venirea toamnei angajații și angajatorii sunt in fața unei dileme: ce se intampla din septembrie? Se va lucra de acasa, de la birou sau poate fi luata in calcul o combinație intre aceste variante. Intrebarea revine și pe grupurile…

- Situatia creata in Sectorul 1 din Bucuresti este unica in felul ei in Romania. Sa nu ridici gunoiul saptamani intregi, sa zaca gramezi de resturi menajere pe strada, sa misune sobolanii ca in evul mediu, este o imagine de cosmar nu doar pentru capitala unei tari, ci pentru orice localitate. Situatia…