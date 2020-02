Liderul interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat marti ca Serban Nicolae trebuie sa fie validat in Comitetul Executiv National al partidului pentru a fi candidat la functia de presedinte al Senatului. "Nu se anuleaza votul de la Senat (din grupul parlamentar al PSD - n.r.). Nu m-am implicat in niciun fel in votul de la Senat. Am luat act de votul colegilor din Senat, conform statutului, ca respectam un statut, el trebuie validat in Comitetul Executiv. E o procedura pe care am urmat-o mereu. Primul vot se da in grupul parlamentar, pe urma toate functiile se valideaza in CExN", a spus Ciolacu…