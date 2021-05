Stiri pe aceeasi tema

- „Avem cel mai bun PNRR pentru Comisia Europeana! Am asigurat președintele Comisiei Europene ca acesta este Guvernul care va susține reforme. Creștere economica peste media UE, reducerea deficitului bugetar. Am asigurat ca ramanem pe strategia fiscal bugetara, reducerea deficitului am primit susținere…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a vorbit cu Frans Timmermans, vicepreședintele Comisiei Europene, despre PNRR. Ciolacu acuza partidele de guvernare din Romania ca nu au convins oficialii europeni de faptul ca sunt in stare sa puna in practica proiectul propus. Citește și: Lovitura pentru…

- „La finalul sedintei am avut discutii si am facut un sumar al vizitei la Bruxelles referitoare la PNRR si obiectivele pentru ministri in urmatoarele cateva saptamani. Despre vizita la Bruxelles vreau sa fie un memorandum aprobat in momentul in care e depus. Am prezentat Comisiei Europene obiectivele…

- Comisia Europeana vrea ca PNRR sa treaca prin Parlament. Romania a obținut 27% din bani pentru autostrazi. Florin Cițu a avut in ultimele doua zile un maraton de intalniri cu oficialii de la Bruxelles. Premierul s-a intalnit, miercuri, cu Margrethe Vestager, vicepreședinta executiva a Comisiei Europene,…

- "O mare placere sa ma intalnesc din nou cu Adina Valean, comisar european pentru transport. Am avut o discutie detaliata despre proiectele de transport prevazute de PNRR. Infrastructura de transport ramane o prioritate strategica a Romaniei, cu impact direct asupra relansarii economice post-pandemie…

- Stranie coincidența, la doar cateva ore dupa ce premierul Florin Cițu a luat la Bruxelles "cina cea de taina" cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, la București se anunța ca Departamentul de Lupta Anti – Frauda l-ar fi "predat" la DNA pe Dan Barna. Insa cum la acest nivel nimic nu este…

- Pachetul de recuperare economica al UE, conceput pentru a ajuta tarile membre sa combata efectele pandemiei de COVID-19, in valoare de 672,5 miliarde de euro, a primit vineri ultima aprobare. Documentul a fost parafat de catre presedintele Parlamentului European, David Sassoli, si premierul portughez…