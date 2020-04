Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat joi, la Parlament ca ministrul Sanatatii ar trebui sa aiba alte prioritati, in loc sa se rafuiasca cu specialistii. "Eu, in locul domnului ministru Tataru, m-as ocupa de urgentele Romaniei, de spitale, nu sa schimb sau sa am vendete personale cu anumiti specialisti", a declarat Ciolacu. Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a anuntat, joi, ca profesorul Adrian Streinu-Cercel a fost demis de la conducerea Comisiei speciale anti-Covid din Ministerul Sanatatii si nici nu mai este membru al acesteia. Locul sau a fost luat de Adriana Pistol,…