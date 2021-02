Stiri pe aceeasi tema

- Ciolacu acuza Guvernul de lipsa legii bugetului și a unui plan pentru accesarea fondurilor europene. ”Este o prapastie uriașa intre așteptarile liderilor europeni și oferta jalnica a actualei guvernari”, considera liderul social-democrat. ”Maculatura lor a fost deja respinsa de doua ori. De aceea, cer…

- Vicepreședintele PSD Mihai Tudose, fost premier, transmite sambata ca Romania are probleme cu accesarea fondurilor europene din Planul Național de Redresare și Reziliența. Citește și: Lovitura sub centura in coaliție: PNL transforma in element decorativ o funcție revendicata de USR PLUS in…