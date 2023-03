Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PSD Marcel Ciolacu a explicat vineri, la Pitești, ce inseamna faptul ca social-democratii vor un program de guvernare bazat pe „patriotism economic”, conform News.ro.„Impreuna cu domnul prim-ministru si presedinte al PNL, domnul Nicolae Ciuca, o sa iesim impreuna si o sa explicam ce adaugiri…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, vineri, la Pitesti, ca a inteles mesajul partenerilor de guvernare cu privire la un eventual tandem pentru urmatoarele alegeri, in care, sustine el, se va merge separat. „Am inteles mesajul lor. Am inteles si sondajele din ultimul timp care au iesit in spatiul…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, vineri, la Pitesti, ca actuala coalitie de guvernare poate continua si dupa anul 2024. Oficialul susține ca a inteles mesajul partenerilor de guvernare cu privire la un eventual tandem pentru urmatoarele alegeri, in care, sustine el, se va merge separat.…

- Liderul PSD Marcel Ciolacu a afirmat, dupa insolventa Euroins, ca CEC si Eximbank au obligatia sa creeze parghiile necesare pentru ca statul roman sa poata interveni eficient pentru romani si pentru companiile romanesti. El a mai spus ca social-democratii vor veni in noul program de guvernare cu „patriotismul…

- „Spuneau ca nu trebuie sa intervenim pe piata. Piata este libera. Pai daca nu reuseam cu Marian Neacsu sa modificam legislatia si sa venim cu reglementarea preturilor la energie, unde era acum Romania, unde era acum industria romaneasca, unde erau acum romanii? Ce criza sociala am fi avut in Romania,…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a declarat miercuri ca este necesar ca si statul roman sa aiba o aeronava oficiala in viitor, care sa deserveasca Administratia Prezidentiala, Guvernul si celelalte institutii. „O chestiune pe care statul roman, din punctul meu de vedere, trebuie sa o rezolve…

- Marcel Ciolacu a declarat, luni seara, la Romania TV, ca il sustine pe Sorin Grindeanu in demersul privind Canalul Bastroe. ”Canalul Bastroe este una dintre liniile rosii, nu numai ale mele, ci ale Romaniei. Sorin Grindeanu a procedat corect si eu il sustin in totalitate in tot demersul lui, in ceea…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a afirmat, luni, ca va exista un proiect de act normativ referitor la pensiile speciale, iar discutiile pe aceasta tema cu Comisia Europeana continua. „Liderii coalitiei, Marcel Ciolacu si Nicolae Ciuca, au decis foarte clar ca nu va fi o ordonanta de urgenta, va fi un…