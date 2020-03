Stiri pe aceeasi tema

- ''PSD continua sa actioneze responsabil, nu fugim si nici nu ne ascundem! M-am intalnit cu reprezentantii mediului de afaceri romanesc. La fel ca cetatenii, si ei sunt loviti crunt de epidemia COVID-19. Suntem doar la inceputul crizei. Nu trebuie sa asteptam ca romanii sa-si piarda locurile de munca…

- Președintele interimaer al PSD, Marcel Ciolacu, a anunțat, marți, la Parlament ca nu va onora invitația premierului in exercițiu, Ludovic Orban, de discuta, la Guvern, pentru stabilirea datei in care vor avea loc alegeri locale.Citește și: Premierul desemnat NU știa despre alerta de coronavirus…

- Liderul interimar al PSD, Marcel Ciolacu a anuntat la Antena 3 ca este posibil ca partidul sa atace la CCR desemnarea lui Florin Citu ca premier, de catre presedintele Klaus Iohannis, pe modelul sesizarii facute anterior in cazul desemnarii lui Ludovic Orban, a doua oara, dupa demiterea prin motiune…

- Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, i-a spus lui Klaus Iohannis ca un guvern este propus pentru a trece in Parlament, nu pentru a fi picat intenționat. Ciolacu i-a mai transmis șefului statului sa nu acuze PSD ca nu face majoritate.

- Marcel Ciolacu, președintele interimar al PSD, considera ca decizia Guvernului de a-și angaja raspunderea parlamentara pentru alegerea primarilor in doua tururi este o "linie roșie peste care nu se poate trece", precizand ca in cazul in care acest procedeu va fi validat, s-ar creea un precedent foarte…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a anuntat, marti, dupa sedinta Comitetului Executiv al PSD, ca va scrie oficialilor europeni despre intentia Guvernului de a modifica legile electorale. Scrisorile vor viza atat modalitatea de adoptate a acestor modificari, cat si faptul ca acestea sunt luate cu mai…

- Legea bugetului de stat și bugetul asigurarilor sociale de stat pe 2020, publicate in Monitorul Oficial Legea bugetului de stat pe anul 2020 si Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe acest an au fost publicate luni seara in Monitorul Oficial. În cursul zilei de luni, preşedintele…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat ca, in cele 60 de zile de cand este in functie, Guvernul Orban a dat sase asumari de raspundere, precizand ca nu s-a dat inca ordonanta pentru reorganizarea ministerelor. El a mai afirmat ca a vazut din partea Executivului ilegalitati, lipsa…