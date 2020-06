Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, luni seara, ca banii pentru dublarea alocatiilor pot veni din impozitarea pensiilor speciale, iar daca Guvernul Orban va emite o ordonanta de urgenta in acest sens, PSD nu o va ataca la Curtea Constitutionala, anunța AGERPRES."Daca…

- Ludovic Orban a declarat ca ceea ce voteaza Parlamentul de o bucata de timp nu are nicio legatura cu realitatea economica. Premmierul a precizat ca analizeaza daca va ataca la Curtea Constitutionala dublarea alocatiilor, dupa ce deputatii au respins Ordonanța de Urgența a Guvernului, prin care dublarea…

- "Vedem si iesirile presedintelui. Intotdeauna cand iese ataca PSD-ul. Trebuie sa aiba un dusman. Nu o sa mai intru in logica asta in care a jucat PSD pana acum. (...) Cred ca actualul Guvern nu stie pe ce cale sa mearga. Nu mai gestioneaza lucrurile. Dupa aparitia acelei poze, nu mai au nici…

- Liderul deputaților PNL, Florin Roman, a declarat miercuri in Parlament ca daca intr-o luna de zile nu se rezolva in Parlament situația pensiilor speciale, atunci Guvernul ia in calcul OUG sau angajarea raspunderii in Parlament.Florin Roman a spus ca PNL a depus in Parlament un proiect despre…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat miercuri ca premierul Ludovic Orban ar trebui sa preia proiectul social-democratilor privind impozitarea pensiilor speciale si sa emita ordonanta de urgenta, iar banii astfel obtinuti sa ii dea la Sanatate. "Premierul Orban ar trebui…

- PSD nu e de acord cu adoptarea in Parlament a unui proiect de lege pentru impozitarea pensiilor speciale si cere Guvernului Ludovic Orban sa dea Ordonanta de Urgenta pentru a redirectiona banii imediat catre sanatate. "Dupa ce PSD a anunțat ca va impozita drastic TOATE pensiile speciale, am vazut cu…