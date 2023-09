Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat vineri, in Hunedoara, ca va solicita Curtii Constitutionale (CCR) devansarea termenului stabilit pe 18 octombrie cand va dezbate sesizarea formulata de USR si Forta Dreptei asupra legii privind masurile fiscal-bugetare pe care si-a asumat raspunderea Guvernul in Parlament.„Exista…

- „Exista democratie in Romania si ma bucura acest lucru. Cat timp sunt o persoana publica, voi face tot ce tine de mine sa fie democratie consolidata in continuare in Romania. Este un instrument, pe care il foloseste Opozitia. Eu cred ca cel mai bun instrument era motiunea de cenzura. Atunci coagulezi…

- Formațiunea de opoziție condusa de Catalin Drula depune vineri, 29 septembrie, o sesizare la Curtea Constituționala „impotriva legii de crestere a taxelor initiate de Marcel Ciolacu si Guvernul PSD-PNL”, a transmis USR.Premierul Marcel Ciolacu a venit marți, 26 septembrie, in Parlament, pentru a prezenta…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat luni, in debutul ședinței de Guvern, ca pachetul fiscal pe care iși va angaja raspunderea in Parlament este obligatoriu pentru ca facilitațile, privilegiile și evaziunea inseamna 15% din PIB și in Romania exista un „paradox aberant”: cea mai mare impozitare a muncii…

- Vorbim aici despre pastrarea cotei unice, menținerea dividendelor la același nivel, de 8% și pastrarea pragului de 500.000 euro pentru micro intreprinderi. De asemenea, liberalii s-au opus creșterii TVA la 21% și conform ultimelor discuții se pare ca au obținut acest lucru. Nicolae Ciuca, președintele…

- Premierul Marcel Ciolacu, președintele PSD, a declarat joi, in deschiderea ședinței de guvern, ca-și va asuma raspunderea in Parlament pentru masurile fiscale ce vor fi agreate cu Comisia Europeana. El a repetat ca e gata sa-și depuna mandatul. Ciolacu a mai spus ca a primit deja semnale ca reprezentanții…