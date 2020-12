Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a trimis, joi, scrisori ambasadelor și liderilor politici de stanga din Europa, in care se plange ca președintele Klaus Iohannis nu vrea sa numeasca un premier de la PSD și le cere acestora sprijin public pana la consultarile care vor avea loc luni, la Palatul Cotroceni.

- Marcel Ciolacu, președintele PSD, a reacționat, joi, dupa ce la Palatul Cotroceni a avut loc o intalnire cu lideri ai PNL, USR-PLUS și UDMR. Ciolacu a spus la Digi 24 ca nu se pot face negocieri inaintea negocierilor oficiale, a spus el.„Am ramas surprins de abordarea Constituției și a spiritului sau…

- Liderul social-democraților, Marcel Ciolacu, susține ca PSD nu va merge la consultarile de la Cotroceni pentru formarea noii coaliții de guvernare daca nu va fi primul invitat, în calitate de câștigator al alegerilor parlamentare. El a acuzat din nou ca președintele Klaus Iohannis și reprezentantii…

- Ministrul Finanțelor, Florin Cițu, a calificat drept "o prostie mizerabila" reclamația depusa de PSD la CNA, in care-l acuza pe Klaus Iohannis ca din postura oficiala face campanie electorala pentru PNL, la ore de maxima audiența. „O prostie mizerabila. Acum cateva zile președintele PSD Sector 3 a pus…

- Klaus Iohannis a declarat, marți seara, la Palatul Cotroceni, ca un viitor vaccin anti-COVID-19 va fi primit de Romania abia in primavara, cand ar putea și incepe vaccinarea. Primii care vor primi leacul vor fi medicii și persoanele din grupele de risc. Președintele a declarat ca ”vaccinele” trebuie…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, sustine ca toata logica PNL si a presedintelui Klaus Iohannis, in acest moment, este numai una electorala, "fara nicio treaba cu Romania si cu romanii". "Cum sa interzici un pelerinaj la sfintele moaste, suntem o tara ortodoxa, cum sa incepi sa discuti despre ceea ce…

- Președintele PSD Marcel Ciolacu a declarat, joi, ca pericolul de infectare cu noul coronavirus nu este in ziua votului, ci in timpul campaniei electorale. Ciolacu spune ca in prezent, lucrurile sunt „scapate de sub control” in privința infectarilor noi zilnice.Ciolacu atrage atenția ca prioritatea…

- Presedintele interimar al Senatului, Robert Cazanciuc, considera ca, in ziua in care Comisia Europeana a lansat "Raportul privind statul de drept in tarile UE in 2020", presedintele Klaus Iohannis a incalcat Constitutia si statul de drept facand declaratii publice electorale de la Palatul Cotroceni…