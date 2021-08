Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a afirmat, marti seara, ca premierul Florin Citu foloseste banii ce urmeaza sa fie alocati la rectificarea bugetara pentru "a cumpara" voturile delegatilor la congresul PNL. "Ei confunda acesti bani cu banii pe care sa-i foloseasca intr-o lupta electorala din interiorul…

- Mai multi politicieni participa la o provocare lansata pe Facebook, care presupune donatii pentru diferite organizatii. Primul care a anunțat ca a facut acte de caritate pentru copii defavorizați a fost premierul Florin Cițu, iar duminica, Marcel Ciolacu, a transmis ca a donat și el pentru copiii fara…

- Președintele Partidului Social Democrat, Marcel Ciolacu, se alatura in acest weekend candidaților PSD Dolj in campania electorala pentru alegerile parțiale. In județul Dolj, alegeri parțiale vor fi in comunele Sadova, Ostroveni, Catane, Terpezița și in Filiași. „PSD a venit cu cea mai buna garnitura“…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu , a lansat un atac violent, marti seara, la Romania TV la adresa jurnalistului Cristian Tudor Popescu. „Nu poti sa jignesti asa poporul roman, cu vaca din India. Domne, asta e atitudine? Stim cu totii, probabil stie si domnia sa, ca e sacra in India, nu e chiar o bucurie…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, amenința ca in cazul in care Programul Național de Reziliența și Redresare (PNRR) nu va fi prezentat in Parlament, partidul pe care il conduce va intra in greva parlamentara. ”Cițu și Orban vor sa blocheze toata Europa. Nu vor sa vina in Parlament sa prezinte PNRR,…

- Președintele PSD Marcel Ciolacu a anunțat miercuri seara ca la discuția pe care o va avea joi cu premierul Florin Cițu va merge cu mai mulți specialiști ai partidului, dar și cu reprezentanți ai IMM-urilor și...

- Social democrații au reacționat dupa ce Guvernul a anunțat ca prim ministrul Florin Cițu nu are programata o intrevedere cu Marcel Ciolacu, deși presedintele PSD declarase ca au convenit ca astazi, 17 mai, vor decide cand are loc intalnirea pe tema Planului National de Redresare si Rezilienta (PNRR).…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, vineri, ca a fost sunat de catre premierul Florin Cițu și ca saluta decizia acestuia de a avea o discuție aplicata cu Opoziția și de a prezenta PNRR in Parlamentul Romaniei. „Am avut o discuție telefonica cu prim-ministrul sa avem saptamana viitoare o intalnire,…