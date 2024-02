Stiri pe aceeasi tema

- Purtatorul de cuvant al Patriarhiei Romane, Vasile Banescu, a publicat pe Facebook un mesaj in ziua in care IPS Teodosie voia sa stranga preoții in strada pentru susținerea unei Mitropolii a Tomisului. “Biserica nu e o secta formata din extremiști și ultrarigoriști, nu e batalion disciplinar”, a scris…

- Deputatul PSD Gheorghe Simon a declarat vineri, ca in perioada guvernarii Ciuca, oamenii PSD din Guvern au luat fata ministrilor liberali. El a precizat ca, asa cum afimase Mihai Tudose, astazi, daca vedem in strada fermieri si transportatori nemultumiti, PNL ii abandoneaza, parca nu sunt impreuna la…

- IPS Teodosie il da in judecata pe Vasile Banescu, deoarece purtatorul de cuvant al Patriarhiei ar fi incalcat principiul prezumției de nevinovație in cazul arhiepiscopului Tomisului. Avocata IPS Teodosie , Luminița Stanciu, care a facut acest anunț, a precizat intr-un video distribuit pe contul de…

- Ilustrație: Marian Avramescu Inalt ridicatul cu macaraua arhiepiscop al Tomisului, Teodosie, demonstreaza ca știe sa prezica nu doar momentele din luna cand femeile au interzis in biserica sa, dar mai nou, și vremea. Teodosie a prognozat ca va cadea multa mana cereasca asupra arhiepiscopiei sale. Direcția…

- Ilustrație: Marian Avramescu De Boboteaza s-a conturat un nou tablou memorabil al realitații cotidiene din țara noastra. Dupa celebrul tablou “Carul cu boi” al lui Nicolae Grigorescu, avem o noua opera memorabila: Carul tras de boi și de magari, dar mai ales impins de la spate de boi și magari al arhiepiscopului…

- Ilustrație: Marian Avramescu La data de 1 ianuarie 2024, Mickey Mouse, celebrul personaj al lui Walt Disney, a devenit bun public, drepturile de autor expirand dupa 95 de ani de la prima apariție a șoarecelui in doua picioare, potrivit legislației americane. Este o veste buna pentru copii, care vor…

- Fost consilier politic și economist, Andrei Caramitru, crede ca singurele organizații care conteaza in acest moment sunt PSD, AUR și BOR.„Ceva simplu, cheat code, ca sa ințelegeți unde se indreapta Romania. Conteaza doar 3 organizatii acum: PSD, AUR si BOR (restul sunt total irelevanți) -…

- Oficial Procurorii DNA Constanta au anuntat, in urma cu scurt timp, ca il cerceteaza pe IPS Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, pentru cumparare de influenta Iata comunicatul oficial 5 decembrie 2023Nr. 1128 VIII 3COMUNICATProcurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Serviciul teritorial…