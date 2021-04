Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PSD Marcel Ciolacu a spus miercuri ca nu l-ar mira ca in cel mult o luna sa apara o noua criza in coaliția guvernamentala. „Categoric, in aceasta sesiune vom depune o moțiune de cenzura. Ruptura dintre ei este mult prea mare, sunt total diferite cele doua partide, PNL și USR,…

- Liderul PSD Marcel Ciolacu a declarat luni la TVR 1 ca formațiunea sa va depune moțiune de cenzura pana la sfarșitul sesiunii parlamentare și ca ar vota și o moțiune depusa eventual de USR PLUS.„Nu am retractat ca depunem moțiune de cenzura. Foștii președinți PSD au platit nota de plata pentru ca agenda…

- Liderul PSD a comentat la emisiunea „Subiectiv”, de la Antena3, actuala situație politica din Romania. Marcel Ciolacu susține ca social - democrații vor depune o moțiune de cenzura in aceasta sesiune...

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, susține ca va fi depusa moțiune de cenzura impotriva Guvernului Cițu, in aceasta sesiune parlamentara. Cel mai probabil tema va fi legata de modul in care Guvernul gestioneaza pandemia de Covid-19. Citește și: Decizie cu parfum de razboi economic: `scandalul…

- Social-democratii anunta ca vor depune in aceasta saptamana o motiune simpla la Senat, impotriva ministrului Economiei, Claudiu Nasui. Ei ii reproseaza acestuia ca si-a creat un cont de administrator pe platforma de granturi acordate intreprinderilor mici si mijlocii. Marcel Ciolacu, presedintele PSD:…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, anunta ca partidul va depune motiune de cenzura in situatia in care amendamentele depuse de social-democrati la Legea Bugetului de stat nu vor fi adoptate la dezbaterile din Parlament. El catalogheaza proiectul de buget propus de Guvern drept „o tampenie”. Citește…

- Liderul PNL, Ludovic Orban, a afirmat, sambata, ca motiunea de cenzura pe care PSD a anuntat ca o va depune in aceasta sesiune parlamentara are sase ”aproape zero” sa treaca. Orban a precizat ca motiunea este ”un exercitiu democratic”, dar ”sub nicio forma” nu va trece. Celebrul TEODOSIE, noi declarații…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, joi seara, la Antena 3, ca PSD va depune moțiune de cenzura in timpul acestei sesiuni parlamentare impotriva Guvernului Cițu. ”Cițu s-a dus la Bruxelles, unde i s-a spus ca este pe ultimul loc din Europa la deficit. PSD cand a plecat de la guvernare a lasat un…