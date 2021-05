Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Partidului Social Democrat (PSD), Marcel Ciolacu, a declarat, miercuri, ca actualul guvern va cadea "atunci cand in Parlament se va crea o masa critica". Liderul social-democrat a reiterat ca PSD va uza, in actuala sesiune parlamentara, de motiunea de cenzura, ca "instrument democratic…

- Intalnire la nivel inalt in randul social – democraților, la acest sfarșit de saptamana: se reunesc la Brașov pentru a pregati moțiunea de cenzura impotriva Guvernului Cițu. Surse din interiorul partidului au declarat ca mai mulți lideri PSD se vor afla fața in fața in acest week-end la Brașov, pentru…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a declarat joi la Antena 3 ca va propune conducerii partidului ca parlamentarii formațiunii sa intre in greva daca Guvernul nu le va prezenta aleșilor Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) cu care Romania va aplica la Bruxelles pentru fonduri europene.…

- Marcel Ciolacu a precizat ca in aceasta sesiune parlamentare PSD va depune categoric o motiune de cenzura. Liderul social-democratilor a adaugat ca nu ar fi mirat ca in cel mult o luna sa mai fie o criza guvernamentala.

- Liderul PSD Marcel Ciolacu a declarat luni la TVR 1 ca formațiunea sa va depune moțiune de cenzura pana la sfarșitul sesiunii parlamentare și ca ar vota și o moțiune depusa eventual de USR PLUS.„Nu am retractat ca depunem moțiune de cenzura. Foștii președinți PSD au platit nota de plata pentru ca agenda…

- Liderul PSD a comentat la emisiunea „Subiectiv”, de la Antena3, actuala situație politica din Romania. Marcel Ciolacu susține ca social - democrații vor depune o moțiune de cenzura in aceasta sesiune...

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, susține ca va fi depusa moțiune de cenzura impotriva Guvernului Cițu, in aceasta sesiune parlamentara. Cel mai probabil tema va fi legata de modul in care Guvernul gestioneaza pandemia de Covid-19. Citește și: Decizie cu parfum de razboi economic: `scandalul…

- Liderul PSD Marcel Ciolacu a vizitat sambata o ferma de bivolite din Fagaras, folosind prilejul pentru a critica Guvernul si a deplange soarta oamenilor ”care muncesc din greu, continuand traditiile romanesti” si care trebuie sa beneficieze de sprijinul total al statului roman, ”nu de bete-n roate”