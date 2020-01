Presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, a declarat, marti, ca toate pensiile speciale au fost eliminate in Parlament si a anuntat ca, in cazul in care Guvernul Orban va modifica proiectul de lege pe aceasta tema prin ordonanta de urgenta, PSD va solicita Avocatului Poporului sa conteste ordonanta la CCR. "Azi am eliminat in Parlament toate pensiile speciale! Nu am fost de acord cu nicio exceptie, asa cum au incercat cei de la PNL si USR. Pentru ca nu este corect! Daca domnul Orban isi va permite sa-i sfideze pe romani si sa "corecteze" prin ordonanta de urgenta ce a votat astazi Parlamentul,…