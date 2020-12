Stiri pe aceeasi tema

- Marcel Ciolacu spune ca nu „instiga”, dar ca fiecare poate sa „aiba o problema” in acea zi. „Daca vrei sa joci in extrem și iei in batjocura votul romanilor și te duci tu la Vila Lac 1 și faci aranjamente și imparți tu, dupa cheremul tau, cum iți vine ție, tot ce reprezinta Parlamentul, atunci este…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, detinatorul functiei de presedinte al Camerei Deputatilor, sustine ca exista posibilitatea ca noul Parlament sa nu se poata constitui in 21 decembrie, daca nu este intrunit cvorumul. El spune ca nu "instiga”, dar ca "fiecare poate sa aiba o problema in acea zi”.

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat vineri ca pietele trebuie lasate deschise. "Pietele trebuie lasate deschise! Este lipsita de orice logica obligarea romanilor sa se inghesuie in supermarketuri, in spatii inchise, unde posibilitatea infectarii este mult mai mare, pentru ca tu, Guvernul…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat joi ca Vasile Dincu este un nume respectat si nu ar face de ras "Partidul Social Democrat sau Romania sa aiba aceasta demnitate de prim-ministru", dar a subliniat ca discutiile nu s-au incheiat pe aceasta tema. Ciolacu a facut aceasta precizare…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, joi, 5 noiembrie, ca Vasile Dincu nu ar face de ras „Partidul Social Democrat sau Romania” in funcția de premier, insa a subliniat ca discuțiile nu s-au...

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a afirmat ca nu se teme de o eventuala contestare la Curtea Constitutionala a legii rectificarii bugetare votata marti de Parlament ce prevede cresterea pensiilor cu 40%, motivand ca nu exista "practica legislativa".

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, miercuri, intr-o conferinta de presa sustinuta la Targoviste, ca romanii din diaspora nu vor putea sa voteze la alegerile parlamentare in tarile in care locuiesc, fiindca statele respective nu permit Romaniei sa amenajeze sectii, iar aceasta problema…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a facut marti "un ultim apel" catre autoritatile abilitate sa se autosesizeze in cazul lui Nicusor Dan, in urma inregistrarii aparute in spatiul public in care acesta din urma discuta cu un reprezentant al Primariei Sectorului 4 despre demolarea unei cladiri. "Am discutat…