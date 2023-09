Autoritatile romane sunt in contact strans cu autoritatile marocane si sunt gata sa ofere asistenta, a anuntat sambata premierul Marcel Ciolacu. „In urma cutremurului devastator din Maroc, autoritatile romane sunt in contact strans cu autoritatile marocane si sunt gata sa ofere asistenta. Gandurile mele se indreapta catre victime si familii indoliate si catre salvatorii curajosi care lucreaza impotriva cronometrului”, a scris prim-ministrul Romaniei, intr-o postare pe Twitter, potrivit Agerpres. Cel putin 632 de persoane si-au pierdut viata intr-un puternic seism care a lovit Marocul in noaptea…