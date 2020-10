Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PSD Marcel Ciolacu a declarat luni la B1 TV ca PNL vrea sa dețina intrega putere (Parlament, Președinție și Guvern) și le-a transmis acestora ca au mai existat politicieni, inclusiv in PSD, care și-au dorit intreaga putere și „niciunul nu a sfarșit bine”.„Situatia din Romania devine…

- Dupa ce a primit vestea ca nu este bolnav de COVID-19, rezultatul la test fiind negativ, președintele PSD , Marcel Ciolacu, a facut un anunț de ultima ora. Liderul social-democrat a anunțat, miercuri seara, ca luni incep discuțiile, in Parlament, despre amanarea alegerilor, ținand cont și de ultima…

- Responsabilitatea pentru situația in care se afla astazi Romania aparține in integralitate Guvernului condus de Iohannis! Oricat de mult balet ar face președintele in fiecare miercuri, in incercarea disperata de a-i spala pe Orban și gașca sa de hoți și incompetenți. Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a reacționat…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, il acuza pe premierul Ludovic Orban ca a continuat sa faca campanie electorala și dupa ce aceasta a luat sfarșit. Social-democratul a anunțat ca partidul va depune plangere penala la DNA. “As vrea sa ma refer la ceea ce face prim-ministrul Romaniei in acest moment. Este…

- Marcel Ciolacu a precizat ca a discutat cu majoritatea liderilor formatiunilor politice din Parlament si ca in maxim 48 de ore se va lua o decizie privind motiunea de cenzura impotriva Guvernului Orban. Liderul PSD a declarat ca sunt motive suficiente pentru a depune o astfel de motiune. "Pana…

- Liderul interimar PSD, Marcel Ciolacu, a declarat sambata, la Congresul extraordinar al partidului, ca partidul va continua sa apere categoriile defavorizate de romani dar trebuie sa„Romania are nevoie de PSD, Romania are nevoie de o stanga puternica, de siguranta, de reconstructie si de cresterea…

- Liderul interimar PSD, Marcel Ciolacu, a declarat miercuri, in plenul reunit al Parlamentului, ca liberalii vor alegeri locale cat mai repede pentru ca pe masura ce trece timpul, PNL are mai multe șanse sa piarda puterea, iar odata cu pierderea puterii liberalii iși vor „pierde și libertatea”. Ulterior,…

- Ciolacu i-a explicat jurnalistei Cristinei Sincai faptul ca PSD va organiza un congres pentru a alege o noua conducere, inaintea alegerilor locale. "Inainte de acest examen electoral, e normal sa avem congres. Am venit cu o echipa noua, oameni integri, profesionisti. O sa pornim o reconstructie…