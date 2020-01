Stiri pe aceeasi tema

- Trimisul special al AGERPRES, Dana Piciu, transmite: Premierul Ludovic Orban a declarat miercuri ca in Llegea bugetului de stat a fost introdus un amendament care reduce cu 30% finantarea pentru partidele politice. "Nu stiu cine primeste mai multi bani, nu am facut astfel de calcule, lucrul cel mai…

- Mai multe organizatii neguvernamentale au transmis grupurilor partidelor parlamentare o lista de propuneri legate de modificarea legislatiei privind finantarea partidelor politice si campaniilor electorale, in sensul reglementarii alocarilor pentru subventii si a conditiilor de desfasurare a campaniei…