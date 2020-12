Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, afirma, printr-un mesaj pe Facebook, ca „romanii i-au trimis clar lui Iohannis ca nu mai poate continua cu un guvern de politruci care au eșuat atat in gestionarea pandemiei,...

- Liderul PSD Marcel Ciolacu a transmis, duminica, cu peste 3 ore inainte de inchiderea urnelor de vot la alegerile parlamentare, ca „victoria este aproape”. „Victoria e aproape ! Astazi, impreuna, putem scrie istorie ! Hai la vot !”, a transmis Marcel Ciolacu pe Facebook. Prezenta la vot…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a venit cu o replica la adresa declaratiilor date de Klaus Iohannis joi, cand le-a cerut oamenilor sa iasa in numar mare la urne si sa voteze PNL. Ciolacu a subliniat ca romanii trebuie sa iasa la vot pentru a trimite acest Guvern „acasa”.

- Președintele PSD Marcel Ciolacu propune un Pact pentru Sanatate care sa garanteze oamenilor ca indiferent de cine se va afla la butoanele țarii va face din sanatate o prioritate. Liderul PSD a transmis in acest sens o solicitare catre președintele Klaus Iohannis și catre șefii partidelor parlamentare.…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, sâmbata, la Timișoara, întrebat daca va fi premier și dupa alegerile din decembrie, ca primul ministru îl da partidul care câștiga alegerile, în replica dupa ce USR-PLUS a anunțat ca intra în alegerile parlamentare cu dorinta de…

- Responsabilitatea pentru situația in care se afla astazi Romania aparține in integralitate Guvernului condus de Iohannis! Oricat de mult balet ar face președintele in fiecare miercuri, in incercarea disperata de a-i spala pe Orban și gașca sa de hoți și incompetenți. Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a reacționat…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, l-a criticat, miercuri, pe șeful statului, dupa conferința de presa de la Cotroceni, unde Klaus Iohannis a primit intrebari legate de inceperea școlilor. Totodata, Ciolacu a subliniat faptul ca Iohannis trebuie sa iși dea seama ca este președintele ”tuturor” și nu este președintele…