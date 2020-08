Stiri pe aceeasi tema

- Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, reacționeaza la explicațiile date de Orban unui cetațean, referitoare la riscul intrarii in incapacitate de plata daca se majoreaza pensiile și alocațiile. Ciolacu remarca faptul ca in timp ce ministrul Cițu promite o explozie a creșterii economice, Orban…

- Partidul Social Democrat a transmis o reacție inainte de conferința de presa pe care urmeaza sa o susțina președintele Klaus Iohannis, in urma discuțiilor pe tema educației și a modului in care va incepe noul an școlar, din septembrie. PSD acuza actuala guvernare ca nu a decis pana acum scenariul in…

- Presedintele PSD Arad, senatorul Mihai Fifor, considera ca Guvernul poate majora pensiile si alocatiile copiilor daca a obtinut de la Uniunea Europeana "miliardele de euro anuntate de Iohannis".

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat marti ca, daca ar fi sa se dea crezare anuntului ''triumfalist'' al presedintelui Klaus Iohannis dupa Consiliul European de la Bruxelles, Guvernul PNL "trebuie" sa dubleze alocatiile pentru copii si sa creasca pensiile cu 40%.…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a transmis un mesaj presedintelui Klaus Iohannis si premierului Ludovic Orban, dupa ce CCR a respins obiectia de neconstitutionalitate a Guvernului privind amanarea dublarii alocatiilor. „Nu dublati alocatiile, va maturam guvernarea”, afirma liderul social-democratilor,…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, luni seara, ca banii pentru dublarea alocatiilor pot veni din impozitarea pensiilor speciale, iar daca Guvernul Orban va emite o ordonanta de urgenta in acest sens, PSD nu o va ataca la Curtea Constitutionala, transmite Agerpres. „Daca nu…

- "Vom face ceea ce trebuie sa facem. Viata copiilor este extrem de importanta, veniturile din Romania sunt printre cele mai mici din Europa, in principal din cauza celor 22 de ani de guvernare socialista. Deci vom mari alocatiile si vom mari pensiile, sa nu va indoiti de acest lucru. Dar,…