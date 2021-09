Ciolacu așteptă USR-PLUS să semneze moțiunea PSD. "Azi, ne mai lipsesc 30 de semnături" ​​Marcel Ciolacu transmite USR-PLUS ca nu va susține o moțiune a acestora ca sa îl dea jos pe Cîțu, dar îî aștepta pe ei sa o semneze pe a PSD.

&"Daca USR PLUS vrea ca acest guvern sa pice, își dau toți demisia. Și tot guvernul pleaca! PSD va depune moțiunea de cenzura când vom avea cele 234 de semnaturi necesare trecerii ei. Azi, ne mai lipsesc 30. Îi așteptam pe cei din USR PLUS sa termine cu baletul și sa semneze. În nici un caz nu vom accepta ca dorința românilor de a scapa de acest guvern ticalos sa fie folosita de USR PLUS ca obiect… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PSD Marcel Ciolacu a avansat, intr-o postare pe Facebook, posibilitatea ca parlamentarii USR PLUS sa semneze moțiunea de cenzura pe care PSD vrea sa o depuna, reacționand la tensiunile din coaliția de Guvernare care s-au accentuat miercuri seara. „Daca USR PLUS vrea ca acest guvern sa pice,…

- Liderul PSD Marcel Ciolacu a avansat, intr-o postare pe Facebook, posibilitatea ca parlamentarii USR PLUS sa semneze moțiunea de cenzura pe care PSD vrea sa o depuna, reacționand la tensiunile din coaliția de Guvernare care s-au accentuat miercuri seara. „Daca USR PLUS vrea ca acest guvern sa pice,…

- Presedintele PSD Marcel Ciolacu a transmis pe Facebook ca formatiunea pe care o conduce nu va accepta ca „dorinta romanilor de a scapa de acest Guvern ticalos” sa fie folosita „ca obiect de santaj”.

- Ciolacu a precizat, intr-o postare pe Facebook, ca mai sunt necesare 30 de semnaturi pentru ca moțiunea impotriva Guvernului sa treaca. ”Daca USR-PLUS vrea ca acest guvern sa pice, iși dau toți demisia. Și tot guvernul pleaca! PSD va depune moțiunea de cenzura cand vom avea cele 234 de semnaturi necesare…

- Marcel Ciolacu, președintele PSD, reacționeaza la scandalul din coaliție. Ciolacu afirma ca parlamentarii USR PLUS, daca iți doresc cu adevarat ca Florin Cițu sa plece din funcție, trebuie sa semneze moțiunea de cenzura a PSD. „Daca USR PLUS vrea ca acest guvern sa pice, iși dau toți demisia.…

- "Pentru a nu fi din nou penibili, USR PLUS au doar doua solutii: iesiti de la guvernare sau semnati motiunea de cenzura a PSD! Ambele variante inseamna vot in Parlament! Vreti sa contati macar acum?! Atunci ne vedem in plen, la vot!", a scris Ciolacu pe Facebook.

- "Motiunea "Romania liberala", sustinuta de Florin Citu, este motiunea modernizarii PNL si a modernizarii Romaniei, iar reformele demarate la ministerul Muncii sunt piatra de temelie pentru reforma statului. Reusita acestei motiuni pentru PNL se va vedea in alegerile din 2024. Florin Citu si echipa pe…

- Camera Deputatilor voteaza, marti, incepand cu ora 14.30, motiunea simpla a PSD la adresa ministrului Investitiilor si Proiectelor Europene Cristian Ghinea. Motiunea a fost dezbatuta de catre deputati in plenul de luni. Cristian Ghinea a precizat, la dezbaterile de luni, ca a citit textul…