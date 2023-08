Ciolacu: Astăzi, inflaţia în România este cu o singură cifră / Vor veni şi datele oficiale ”Astazi, inflatia in Romania este cu o singura cifra. Vor veni si datele oficiale. Este pentru prima oara cand avem o inflatie cu o singura cifra. Asta este directia corecta. Este pentru prima oara cand directia Romaniei in zona economica este cea corecta”, a declatrat, joi seara, la Romania TV, premierul Marcel Ciolacu. Acesta a precizat ca a facut apel la pastrarea acestui trend. ”Eu am facut un singur apel, haideti sa nu distrugem ce avem. Trebuie mers pe zona bugetara de taieri de cheltuieli, trebuie sa intram in zona nu de a veni cu taxe noi, vii cu accize pe vicii, aia e cu totul altceva”,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

