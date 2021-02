Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PSD Marcel Ciolacu a declarat marți seara ca nu crede ca este oportuna, in acest moment, declanșarea unei proceduri de suspendare a președintelui Klaus Iohannis. Intrebat de Ion Cristoiu, daca PSD ar susține o inițiativa a AUR de suspendarea președintelui Klaus Iohannis, Marcel Ciolacu a spus…

- Ciolacu a amintit ca, pentru ca un demers precum suspendarea Șefului statului sa aiba succes, este nevoie de o majoritate parlamentara. ”Ca sa inițiezi o astfel de procedura trebuie sa ai un numar de parlamentari și, momentan, domnul Simion nu are o tremie din Parlament, PSD are. Ca sa ai un demers…

- Ciolacu a amintit ca, pentru ca un demers precum suspendarea Șefului statului sa aiba succes, este nevoie de o majoritate parlamentara. ”Ca sa inițiezi o astfel de procedura trebuie sa ai un numar de parlamentari și, momentan, domnul Simion nu are o tremie din Parlament, PSD are. Ca sa ai un demers…

- Președintele PSD Marcel Ciolacu a declarat marți seara ca nu crede ca este oportuna, in acest moment, declanșarea unei proceduri de suspendare a președintelui Klaus Iohannis. Intrebat de publicistul Ion Crist...

- Intrebat in cadrul unei conferințe de presa daca PSD ia in calcul suspendarea presedintelui Klaus Iohannis in cazul in care nu-l va desemna pe Alexandru Rafila premier, Marcel Ciolacu a raspuns spunand ca in acest moment Romania nu are nevoie de o criza politica. „Va raspund in acelasi fel. In acest…

- Copresedintele AUR George Simion a reiterat, joi, ca in cazul in care PSD nu va initia procedura de suspendare a presedintelui Klaus Iohannis din functie, o va face partidul sau. „PSD face gafe enorme, nu taxeaza deloc derapajele anticonstitutionale ale presedintelui (…) Daca nu o sa o faca PSD (initierea…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a spus marti, la Antena 3, ca medicul Alexandru Rafila este cea mai buna propunere de premier, mai ales in contextul pandemiei COVID. Totusi, social-democratii nu au sustinere pentru aceasta propunere si nici nu se gandesc la suspendarea presedintelui, tot din cauza…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a declarat joi ca nu considera oportuna o eventuala suspendare a presedintelui Romaniei in conditiile in care Klaus Iohannis nu va fi de acord cu un premier nominalizat de PSD daca la alegeri social-democratii vor obtine o majoritate in Parlament. "Ca roman, nu consider…