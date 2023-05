Ciolacu are convingerea că rotația premierilor se va face până…

Președintele PSD Marcel Ciolacu spune ca este convins ca rotația premierilor se va face pana in 1 iunie. „Nu avem o data fixa, sunt ferm convins ca se va face aceasta rotație pana in 1 iunie”, a spus luni seara, la Antena 3, Marcel Ciolacu. Intrebat daca este sigur ca președintele Iohannis este de acord cu numirea lui ca prim-ministru, președintele PSD a spus: „E o decizie politica, tot timpul exista… dar nu cred ca in acest moment se pune problema așa”, potrivit jurnalul.ro Intrebat, de asemenea, despre miniștrii care vor fi inlocuiți, Marcel Ciolacu a raspuns: „In acest moment avem un protocol…