- Marcel Ciolacu a dat termen tuturor ministerelor sa reduca cheltuielile cu personalul pana la sfarșitul acestui an. Ar putea incepe chiar cu angajații de la Parlament, unii dintre caștigand cat un ofițer de poliție sau un medic rezident, deși presteaza servicii de care parlamentarii s-ar putea lipsi.…

- Dupa scandalul de luni, din Parlament, dintre presedintele Camerei Deputatilor, Alfred Simonis (PSD) și liderul AUR, George Simion, președintele PSD, premierul Marcel Ciolacu, a venit, marți, in plen, purtand un tricou inscripționat cu „Stop violentei impotriva femeilor”, numele campaniei carei i s-au…

- Comisia de Munca din Camera Deputaților a dat aviz favorabil pe noua lege a pensiilor, inclusiv cu votul liberalilor, care in aceasta dimineața, in ședința de partid, amenințau ca sunt in continuare impotriva acestei legi, care prevede creșteri substanțiale la anul, cand „salariile și pensiile viitoare…

- Proiectul legii pensiilor va intra in dezbaterea Comisiei pentru munca si protectie sociala a Camerei Deputatilor luni, 20 noiembrie, potrivit unei decizii a Biroului permanent al forului legislativ. Potrivit unei solicitari adresate Camerei Deputatilor de catre Comisia pentru munca, deputatii comisiei…

- Contractul colectiv de munca pentru angajații din Ministerul Afacerilor Interne a fost publicat, miercuri, in Monitorul Oficial și prevede, printre altele, o zi libera la aniversare, care va fi recuperata ulterior și zile libere in caz de urgența medicala in familie. Contractul colectiv de munca a fost…

- Proiectul de masuri fiscale asumat de Coaliția PSD-PNL confirma creșterile de taxe. Proiectul prevede impozit pe cifra de afaceri, impozit suplimentar de 1% pentru institutiile de credit și eliminarea unor facilitati pentru angajatii din IT si constructii. Ministerul Finanțelor a publicat, marți, oficial…

- Angajații STB anunța ca vor intra in greva la inceputul lunii octombrie deoarece negocierea contractului de munca a eșuat. dupa eșuarea renegocierii contractului colectiv de munca Bucureștiul ar putea fi paralizat.. Principalele nemulțumiri ale angajaților STB sunt legate de condițiile de munca, dar…

- Marcel Ciolacu a confirmat, marți, informațiile aparute pe surse politice conform carora PSD și PNL poarta negocieri secrete pentru liste comune la cele patru randuri de alegeri de anul viitor. Jurnaliștii de la Libertatea au scris chiar ca cele doua partide ar vrea sa constituie „Blocul democratic”,…