Ciolacu anunță una dintre propunerile pentru premieri Marcel Ciolacu a precizat, la Digi24, ca el nu se afla printre propunerile de priemer ale partidului. BEC: Rezultate dupa numararea a peste 27% din voturi: PSD-30%, PNL-24%, USR-PLUS-12% „Avem patru nume pentru funcția de premier: domnul Grindeanu, domnul Tudose, domnul Dancu și domnul Rafila. Urmeaza sa discutam in interiorul partidului. Decizia mea clara, e ca eu nu voi fi una dintre nominalizaari. Vom vedea miercuri, in interiorul partidului, care este nominalizarea de premier”, a declarat Ciolacu. Ministerele de care PNL ține cu dinții. Nu le va ceda in nicio coaliție Președintele PSD se… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

