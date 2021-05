Stiri pe aceeasi tema

- Marcel Ciolacu a declarat la Romania TV ca actualii guvernanti vor rezista in functie „pana vor iesi romanii cu furcile si ii vor alunga”. Intrebat de Andreea Cretulescu, la Romania TV , cat crede ca va mai rezista actualul Guvern in functie, presedintele PSD a raspuns: „Pana vor iesi romanii cu furcile…

- Senatul a respins, in sedinta de marti, proiectul de hotarare care viza infiintarea unei comisii de ancheta referitoare la organizarea actiunii de evacuare si transfer al pacientilor internati la Spitalul Clinic de Ortopedie, Traumatologie si TBC Osteoarticular "Foisor" pentru transformarea acestuia…

- Intrebat, marti seara, in cadru unei interventii telefonice la Romania TV, cat crede ca va mai rezista actualul Guvern in functie, presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a raspuns: "Pana vor iesi romanii cu furcile si ii vor alunga". In acest context, Ciolacu a criticat decizia Executivului de a transforma…

- Intrebat cat crede ca va mai rezista actualul Guvern in functie, Marcel Ciolacu a raspuns: „Pana vor iesi romanii cu furcile si ii vor alunga".„Categoric, pana la urma lumea va iesi in strada si ii vor indeparta”, a adaugat Marcel Ciolacu.„Premierul are cel mai mare deficit din istoria post-decembrista.…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, afirma ca, in opinia sa, actualul Guvern va rezista in functie "pana vor iesi romanii cu furcile si ii vor alunga". El considera ca in mod "categoric" romanii vor iesi in strada pentru a "indeparta" Executivul aflat in exercitiu. Intrebat, marti seara, in…

- Senatul a respins, in plenul de marti, proiectul de hotarare prin care grupul senatorilor AUR solicita infiintarea comisiei de ancheta referitoare la organizarea actiunii de evacuare si transfer al pacientilor internati la Spitalul Clinic de Ortopedie, Traumatologie si TBC Osteoarticular „Foisor”.

- Conform Realitatea PLUS, oamenii așteapta de ore in șir sa intre in clinica. Cu toate acestea, ei nu mai pot fi consultați, pentru ca Spitalul Clinic de Ortopedie, Traumatologie și TBC Osteoarticular "Foișor" nu mai primește pacienți non-COVID.

- „Suntem pe deplin constienti ca notiunea demisiei este inexistenta in vocabularul lui Voiculescu si Arafat, ambii dovedind, cu fiecare decizie si aparitie publica, aroganta, ipocrizie si dispret fata de cetatenii romani. Menținerea lor in funcție denota complicitate la continuarea masurilor anti-romanești…