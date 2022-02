Stiri pe aceeasi tema

- „Este inadmisibil, cand se adreseaza cineva la microfon, sa fie bruscat. Totusi, vorbim de Parlamentul Romaniei, vorbim de Romania, membra a Uniunii Europene”, a spus Marcel Ciolacu.„Sunt mai multe propuneri de modificare a Regulamentului Camerei. Sunt diverse trepte, in functie de gravitate. Astazi…

- Este inadmisibil ca atunci cand se adreseaza cineva la microfon sa fie bruscat, spune președintele Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu. El afirma ca regulamentul va fi modificat. Virgil Popescu a reacționat corect, declara Ciolacu. „Este inadmisibil cand se adreseaza cineva la microfon sa fie bruscat.…

- Agresiunea liderului AUR, George Simion, asupra ministrului Energiei, Virgil Popescu, in plenul Parlamentului este un „gest reprobabil” dintr-o serie „ingrijoratoare de acte de instigare la violența”, spune premierul Nicolae Ciuca.

- Fost deputat PNL și fost consilier prezidențial, Adriana Saftoiu considera ca bruscarea ministrului Energiei, in ședința de plen a Camerei Deputaților, este „un jeg total”. „Deja e prea mult. Prea mult. Combativitatea de stadion la care am asistat in perioada 2016-2020 e nufar in comparație…

- Senatoarea PNL, Nicoleta Pauliuc, a anunțat ca va propune modificarea Statului deputaților și senatorilor, dar și un nou Ghid de conduita parlamentara care sa sancționeze „acțiunile extremiste și violente precum cele ale reprezentanților AUR”. „George Simion a intrecut orice limita admisibila…

- Scene incredibile in Parlament, luni, in timpul citirii moțiunii simple impotriva ministrului Energiei. In timpul discursului ministrului Virgil Popescu, acesta a facut o referire la deputatul George Simion iar reacția acestuia a fost una fizica la adresa ministrului. George Simion s-a repezit la pupitru…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat vineri, la Razboieni, in judetul Iasi, ca parlamentarii social-democrati vor vota impotriva motiunii simple pentru demiterea ministrului Energiei, Virgil Popescu. ‘Evaluarea ministrilor n-o face coalitia, evaluarea ministrilor o face prim-ministrul. Daca…

- Presedintele Partidului Social Democrat, Marcel Ciolacu, a afirmat, vineri, ca o eventuala evaluare a ministrilor este „atributul prim-ministrului”, in contextul cererilor de demisie venite dinspre reprezentanti ai Partidului Național Lieral la adresa ministrului social-democrat al Sanatatii si dinspre…