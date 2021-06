Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a anuntat, marti, reorganizarea departamentelor Consiliului National al partidului, mentionand ca se impune ca social-democratii sa vina cat mai repede cu un guvern din umbra. Potrivit liderului social-democraților, pana la alta decizie, Alexandru Rafila este propunerea…

- Marcel Ciolacu spune ca PSD a intrat in linie dreapta pentru numirea membrilor a ceea ce el numește ”guvern din umbra”. Liderul social-democraților a reafirmat ca Alexandru Rafila ramane, deocamdata, premierul PSD. ”Se impune sa venim cat mai repede cu un guvern din umbra. Vom veni dupa moțiunea…

- Intrebat daca PSD se va alia cu AUR in depunerea motiunii de cenzura si daca formatiunea extremista a devenit frecventabila pentru PSD, Dincu a raspuns: „Noi nu facem coalitii politice, nu am facut nici coalitii electorale, nici politice, cu AUR. Acest partid insa are si el dreptul de a primi sansa…

- Parlamentul a decis, marti, constituirea grupului PRO-America, grup care va fi condus de presedintele Camerei Deputatilor, Ludovic Orban, conform agerpres. S-au inregistrat 389 voturi pentru, doua contra si o abtinere. Vicepresedinti ai acestui grup sunt deputatul USR PLUS Dan Barna si deputata…

- Parliament decided on Tuesday by a vote of 389 to 2 and one abstention to create the PRO-America group, which will be headed by Speaker of the Chamber of Deputies Ludovic Orban, report agerpres. USR PLUS deputy Dan Barna and Social Democratic deputy Ana Maria Catauta will serve as group vice chairs.…

- Presedintele PNL Ludovic Orban a comentat miercuri revocarea lui Vlad Voiculescu de la Ministerul Sanatatii, precizand ca ca este obligatia constitutionala a premierului de a veghea la buna functionare a Guvernului si de a interveni cand e cazul, pentru a asigura buna guvernare, exprimand sustinerea…

- Liderul PSD Marcel Ciolacu a declarat marți la Antena 3 ca social-democrații nu se dau in laturi sa intre la guvernare. „PSD nu se va da in laturi sa preia guvernarea. Chiar in aceste momente de criza, cu premier Alexandru Rafila. Nu stiu, cu PNL sau...Eu nu sunt atat de cinic sa am o asemenea…