- Marcel Ciolacu a declarat ca decizia a fost luata pentru ca ministrii propusi "nu merita" si a reafirmat faptul ca responsabilitatea coagularii unei majoritati parlamentare ii apartine PNL-ului. "In cadrul PSD am luat o decizie politica clara ca nu vom vota guvernul Citu. Acest guvern, din…

- Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu a anunțat, luni, ca parlamentarii PSD nu vor vota Guvernul Cîțu pentru ca "nu merita". "Responsabilitatea crearii unei majoritați aparține liberalilor" mai spune Ciolacu. Neoficial însa, în spatele ușilor închise,…

- Votul de investitura pentru Guvernul Florin Citu ar putea fi programat joia viitoare, pe 12 martie. Liderul USR Dan Barna a explicat ca atat PSD cat si PNL asteapta motivarea CCR pe conflictul intre Parlament si Presedinte, la numirea lui Orban premier desemnat. Presedintele USR a declarat, la Digi…

- "In momentul de fața, conducatorul jocului politic este PSD. Ei vor decide in sediul central care e pasul urmator. Personal cred ca nu vor susține ideea de anticipate pana la capat chiar daca aparent ar fi tentați sa o faca. (...) In locul PSD eu aș investi guvernul Cițu ca sa am de ce sa-l dau jos…

- Premierul interimar Ludovic Orban a spus joi ca daca luni nu se va intruni cvorumul in Parlament PSD este de vina.„PSD deține 42% din Parlament și inseamna ca boicoteaza o procedura constituționala. Ca atare, responsabilitatea in cazul in care nu va exista cvorum este exclusiv responsabilitatea…

- Totodata, liderul social-democrat a precizat ca PSD va aștepta raspunsul CCR "chiar daca nu stopeaza demersul" numirii lui Orban ca premier. „Am stabilit depunerea sesizarii de catre președintele Camerei Deputaților și președintele Senatului pe conflictul juridic de natura constituționala. (...) Vom…

- Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului vor depune la CCR o sesizare pe conflictul juridic de natura constitutionala privind desemnarea premierului, a anuntat, luni, presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, lider interimar al PSD. „Am avut o sedinta prelungita cu colegii din teritoriu,…

- "Avem pe 28 votul pe - asa cum am promis - eliminarea pensiilor speciale, in dezbatere si pe urma vot final. Pe data de 29 primul-ministru va veni si isi va asuma raspunderea pe alegerea primarilor in doua tururi. Avem trei zile calendaristice sa depunem motiunea. Noi textul motiunii il avem discutat.…