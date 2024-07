Stiri pe aceeasi tema

- Biroul permanent al Camerei Deputatilor a decis convocarea forului legislativ in sesiune extraordinara, pentru ziua de luni, 15 iulie, de la ora 15,00, sedinta plenului fiind urmata de vot final, in format hibrid. Pe ordinea de zi se afla proiectul de lege pentru completarea art. 1 din Legea vanatorii…

- 0 total views ANUNȚ CONTRACTARE PARȚIALA – IULIE 2024 (pentru furnizori noi) Avand in vedere: dispozițiile art. 255 alin. (1), art. 256, art. 258 și art. 259 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatații, republicata, cu completarile și modificarile ulterioare, dispozițiile…

- Toți tații care sunt salariați cu contract sau raport de munca vor beneficia de un avantaj extrem de util, conform unei legi promulgate vineri, pe 21 iunie, de catre președintele Klaus Iohannis. Klaus Iohannis a promulgat legea privind acordarea concediului paternal Președintele Klaus Iohannis a promulgat,…

- Marcel Ciolacu a declarat ca in recentele momente de rascruce pentru Statul Israel, Romania nu a incetat sa fie alaturi de poporul israelian. Premierul Marcel Ciolacu a subliniat intr-un mesaj video prezentat la ședința solemna a Parlamentului dedicata Zilei Solidaritații și Prieteniei dintre Romania…