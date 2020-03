Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul se reuneste joi, pentru investirea Guvernului Citu. Ce partide susțin noul Cabinet Parlamentul se reuneste in sedinta comuna joi, de la ora 16,00, pentru investirea Guvernului propus de premierul desemnat, Florin Citu. Potrivit Regulamentului comun al Camerei Deputaţilor şi Senatului,…

- Parlamentul se reuneste in sedinta comuna joi, de la ora 16,00, pentru investirea Guvernului propus de premierul desemnat, Florin Citu.Potrivit Regulamentului comun al Camerei Deputatilor si Senatului, pentru ca sedinta in care se va vota investirea guvernului sa se poata desfasura, este nevoie de prezenta…

- Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a spus, miercuri seara, la Romania TV, ca, joi dimineața, va trimite adrese la instituțiile statului pentru a putea ține ședința de plen din Parlament, in care se va vota Guvernul Cițu. Și asta pentru ca se vor strange mai mult de 100 de persoane intr-un…

- Guvernul Cițu are, pana in prezent, susținerea mai multor formațiuni politice.PMP a anunțat ca aleșii partidului vor vota la investirea Guvernului Cițu, pentru ca mai presus de lupta pentru putere trebuie sa fie Romania, in contextul epidemiei de coronavirus.Calin Popescu Tariceanu, președintele ALDE,…

- Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a spus, sambata seara, la Romania TV, ca le va cere liberalilor sa voteze la vedere Guvernul Cițu."Nu cred ca se vor lamuri lucrurile, daca vor fi sau nu anticipate. Daca domnul Cițu nu va intruni majoritatea, e un pas spre anticipate. Citeste…

- Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, vineri, ca ședința de investire a Guvernului Cițu va avea loc saptamana viitoare, dar ca data exacta va fi stabilita luni, in Birourile Peramente...

- Presedintele organizatiei judetene a PSD Giurgiu, senatorul Niculae Badalau, a declarat joi, in cadrul unei conferinte de presa, ca parlamentarii PSD vor merge in sala sedintei de plen a Parlamentului, dar vor vota impotriva Guvernului Citu si vor pica si acest guvern. "Practica normala intr-o tara…

- Marcel Ciolacu a anunțat ca parlamentarii PSD vor fi prezenți in sala plenului reunit, insa vor vota impotriva investirii Guvernului Cițu. Europarlamentarul Claudiu Manda a precizat ca PSD se gandește la o propunere de premier, in cazul in care pica și acest Executiv. „Vom merge in sala și vom vota…