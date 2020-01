Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a anuntat ca in perioada urmatoare va face o deplasare la Bruxelles, unde va avea discutii inclusiv cu vicepresedintele executiv al Comisiei Europene, Frans Timmermans, si cu presedintele Partidului Socialistilor Europeni (PES), Serghei Stanisev.



"Astazi am primit raspuns si de la Comisia de la Venetia, ca vor initia demersurile si discutiile in interiorul Comisiei, la sesizarea Comisiei de monitorizare a APCE. As dori sa multumesc socialistilor europeni. Dupa mult timp au fost alaturi de noi si ne-au sustinut, si prin vot. Nu am nicio…