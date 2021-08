Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, s-a declarat convins, joi, la Antena 3, ca se vor strange semnaturile necesare inițierii referendumului de demitere din funcție a primarului Sectorului 1, Clotilde Armand. El a indicat ca in afara de PSD vor mai ajuta la strangerea de semnaturi alte 4 partide:…

- ​Victor Ponta este primul lider de partid care raspunde pozitiv propunerii lansate de Marcel Ciolacu privind un acord pentru demiterea primarului sectorului 1, Clotilde Armand. Liderul Pro România susține, într-o postare pe Facebook, ca s-a consultat cu conducerea partidului și „nu…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat ca social-democratii au strans aproape 20.000 de semnaturi pentru organizarea unui referendum privind demiterea din functie a primarului Sectorului 1, Clotilde Armand, precizand ca, duminica, a transmis o propunere de acord catre toti liderii politici…

- Reprezentanții PSD anunța ca artistul Ovidiu Lipan Țandarica a semnat joi inițiativa pentru demiterea primarului Sectorului 1, Clotilde Armand. Reprezentanții PSD spun ca artistul este de acord cu demersul ...

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, susține ca intreg partidul se va mobiliza pentru susținerea referendumului de demitere a primarului Sectorului 1, Clotilde Armand. ”Ne trebuie 52.000 - 53.000. Fac un apel catre bucureșteni, mai ales dupa ce au vazut aceste imagini și cand vad, cand ies din…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a cerut vineri seara demisia primarului Sectorului 1, Clotilde Armand, si anchetarea sa de catre procurori, dupa ce in spatiul public au aparut imagini conform carora aceasta ar fi intrat in camera cu voturile in seara alegerilor locale. …

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat ca partidul pe care il conduce sustine actiunea de strangere de semnaturi pentru un referendum de demitere a primarului Sectorului 1, dar a accentuat ca este "o actiune cetateneasca" si nu se afla sub egida PSD, ai carui membri participa in calitate de…

- Liderul social-democratilor, Marcel Ciolacu, a anuntat, marti, ca PSD a decis sa sustina orice initiativa cetateneasca al carei obiectiv este organizarea unui referendum pentru demiterea primarului Sectorului 1, Clotilde Armand.