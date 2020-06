Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, anunta ca parlamentarii partidului vor vota "o stare intermediara” care sa dureze 15 zile, nu 30 de zile, precizand ca doreste ca actul normativ sa stipuleze in mod expres faptul ca spitalele trebuie sa trateze bolnavii cu boli cronice."Am si…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, anunta ca parlamentarii partidului vor vota "o stare intermediara” care sa dureze 15 zile, nu 30 de zile, precizand ca doreste ca actul normativ sa stipuleze in mod expres faptul ca spitalele trebuie sa trateze bolnavii cu boli cronice.

- Parlamentul se întâlnește joi, la ora 12.00, în ședința comuna pentru a dezbate și aproba decretul de prelungire a starii de urgenta. Ședința are loc în contextul în care patru partide parlamentare au anunțat ca nu sunt de acord cu menținerea starii de urgența daca aceasta…