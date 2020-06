Stiri pe aceeasi tema

- Marcel Ciolacu, presedintele interimar al PSD, a anuntat ca PSD va depune o motiune de cenzura imediat dupa ce inceteaza starea de alerta.Marcel Ciolacu a mai spus ca PSD va sesiza Curtea Constitutionale cu privire la "abuzul de putere" al Guvernului Orban, scrie digi24.ro. "Cel mai mare abuz de putere…

- "Va anunt public ca incepand de astazi parlarmentarii PSD incep sa lucreze la textul motiunii de cenzura si la strangerea de semnaturi pentru sustinerea motiunii de cenzura pe care o sa o depunem a doua zi dupa ce starea de alerta se va incheia. Aceasta este decizia partidului in urma acestui…

- Nemulțumiți ca Parlamentul a fost ocolit la prelungirea starii de alerta, pesediștii anunța ca vor depune o moțiune de cenzura imediat dupa ce aceasta perioada se incheie. Mai mult, ei vor sa se adreseze Curții Constituționale, reclamand „un abuz de putere” al Guvernului Orban. Cel mai mare abuz de…

- Liderul PSD Marcel Ciolacu a anunțat ca PSD va depune moțiune de cenzura la adresa Guvernului Orban dupa incheierea starii de alerta.Citește și: ADEVARATA explicație pentru creșterea numarului de cazuri de coronavirus: inca un spital din Romania DEVINE FOCAR și se inchide "Restrangerea…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, anunta ca parlamentarii partidului vor vota "o stare intermediara” care sa dureze 15 zile, nu 30 de zile, precizand ca doreste ca actul normativ sa stipuleze in mod expres faptul ca spitalele trebuie sa trateze bolnavii cu boli cronice. "Am si luat decizia…

- Conducerea colectiva interimara a Partidului Social Democrat se reunește joi, de la ora 12:00, la sediul central, pe agenda aflandu-se, pe langa prelungirea starii de alerta, si planurile pentru alegerile locale si convocarea Comitetului Executiv National. Social-democratii se pregatesc pentru Congresul…

- Guvernul a adoptat luni PROIECT DE LEGE privind unele masuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, a anuntat seful Cancelariei Guvernului, Ionel Danca. Proiectul de lege prevede masuri din domeniile economic, medical sau al transporturilor. Proiectul a fost transmis catre…

- Daca starea de uregenta este prerogativa presedintelui si are o durata limitata la 30 de zile, starea de alerta are caracter de permanenta si este prerigativa Guvernului. Starea de alerta este prevazuta de OUG nr. 21/2004 si se refera la punerea de indata in aplicare a planurilor de actiuni si masuri…