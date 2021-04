Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, sustine ca formatiunea ia in calcul greva parlamentara, urmand a boicota sedintele de plen. De asemenea, Ciolacu il acuza pe Ludovic Orban de abuz, urmand a se dresa Curtii Constitutionale. Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a afirmat, marti seara, la Antena 3, ca formatiunea…

- Liderul PSD Marcel Ciolacu a declarat, marți, la Antena 3 ca urmeaza ca parlamentarii formațiunii sa intre in greva. „Urmeaza si greva parlamentara, este tot un instrument. Categoric. Astazi, am vorbit in seara asta cu liderul..Mergem la comisii si opozitia nu mai merge la plen. Sa vedem cum…

- Urmeaza și greva parlamentara, anunța președintele PSD, Marcel Ciolacu. El apreciaza ca Ludovic Orban a facut un abuz pentru ca nu a programat la vot motiunea impotriva ministrului Vlad Voiculescu in...

- PSD va cere infiintarea unei comisii parlamentare de ancheta privind “masluirea datelor pandemiei” de catre Guvernul Orban, așa cum a susținut, miercuri, ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu. Intrebat despre acest sacndal, Klaus Iohannis a spus ca Voiculescu a avut “o exprimare nefericita”. Președintele…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, susține ca CCR a luat uneori decizii pe care nu le-a ințeles. Declarațiile acestuia vin in contextul in care Marcel Ciolacu, liderul PSD, a spus zilele trecute ca social-democratii vor ataca la Curtea Constitutionala proiectul privind desfiintarea Sectiei de investigare…

- ​​Birourile permanente reunite ale Senatului si Camerei Deputatilor au anulat miercuri plenul comun al Parlamentului, care urma sa se desfasoare de la ora 14,00, pentru ratificarea Deciziei (UE, EURATOM) 2020/2053 a Consiliului din 14 decembrie 2020 privind sistemul de resurse proprii ale Uniunii Europene.…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a declarat ca social-democrații vor depune plangeri penale impotriva fostului premier Ludovic Orban, dar și impotriva actualului premier Florin Cițu. De asemenea, aceștia vor depune plangeri impotriva tuturor miniștrilor care au avizat anumite cheltuieli.

- Marcel Ciolacu a declarat ca Partidul Social Democrat va ataca la Curtea Constituționala o eventuala hotarare de suspendare a Avocatului Poporului, dar a anunțat ca va sesiza și instituțiile europene. „Renate Weber e o institutie. Cum te apuci sa ataci? Este pe mandat. De ce vii pe un anumit mandat…