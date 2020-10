Stiri pe aceeasi tema

- Adrian Streinu-Cercel, directorul Institutului Național de Boli Infecțioase „Matei Balș”, ar putea candida pe lista Partidului Social Democrat pentru Senat in București, pe locul doi dupa Gabriela Firea. Adrian Streinu-Cercel, langa Gabriela Firea Adrian Streinu-Cercel ar putea fi cea de-a doua personalitate…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat miercuri ca cel mai bun program anti-saracie este investitia in viitorul tuturor copiilor Romaniei, adaugand ca este mandru ca a fost promovata in Parlament, in parteneriat cu UNICEF, Legea 'pachetului minim de servicii' adresata direct celor mai…

- Marcel Ciolacu, sustine ca dupa sedinta in care nu s-a intrunit cvorum pentru a fi votata motiunea de cenzura „s-au limpezit apele in Parlament” si ca in Segislativ „nu mai exista gri, ci doar alb si negru”. Ciolacu afirma ca PNL are majoritate in Parlament si ureaza succes liberalilor „la putere”.…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, considera ca nu a fost eșec faptul ca moțiunea de cenzura nu s-a dezbatut deoarece nu a existat un vot in Parlament. Marcel Ciolacu a declarat astazi, la Antena3, ca...

- Marcel Ciolacu a declarat sambata la Congresul PSD ca vremea tatucilor a apus și ca PSD trebuie sa lase in urma vechile obiceiuri si sa se modernizeze. Atacurile la adresa guvernarii liberale nu au lipsit din discursul lui Ciolacu. „PSD s-a bazat de-a lungul timpului pe tatuci și in modevident acest…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a reiterat ca social-democratii vor propune un candidat pentru functia de prim-ministru, in cazul in care motiunea de cenzura impotriva Guvernului Orban va trece in Parlament. Aceasta propunere este un tehnocrat, fost membru PSD, “finantist”, informeaza…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a anuntat, joi, ca social-democratii au decis depunerea unei motiuni de cenzura impotriva Guvernului Orban in luna august. „Am hotarat astazi depunerea unei motiuni de cenzura in luna august”, a spus Ciolacu, dupa sedinta Comitetului Executiv National al…

- "Un haos mai mare nu poate fi creat nici macar de catre PSD sau opozitie, de aceea am decis depunerea unei motiuni de cenzura in luna august. De asemenea, astept ca domnul Orban sa vina in parlament si sa spuna daca poate sa deschida scolile si sa organizeze alegeri in luna septembrie. Este responsabilitatea…