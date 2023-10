Plafonarea prețurilor unor produse de baza se poate face prin ordonanța de urgența, sau printr-un acord cu comercianții. Premierul Marcel Ciolacu i-a cerut ministrului Agriculturii sa prezinte in aceasta saptamana decizia, iar lista produselor va fi extinsa. In tot acest timp, statisticile arata ca masura a avut efecte nesemnificative, iar unele produse s-au scumpit. Pe lista extinsa a produselor pentru care adaosul comercail nu poate depași 20% ar putea fi incluse unele produse specifice de sezon, cum ar fi cozonacul. In prezent, 14 produse considerate de baza (panificație, lactate și legume)…