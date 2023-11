Ciolacu anunță că ANAF a început să-şi facă treaba şi să colecteze aproape de ţinta asumată Premierul Marcel Ciolacu a declarat joi, ca ANAF a inceput sa-si faca treaba si sa colecteze aproape de tinta asumata, astfel ca in luna octombrie colectarea veniturilor a ajuns la un nivel record de 40 de miliarde de lei. Premierul a mai spus ca a elimina evazionistii care fura zeci de miliarde an de an este cheia pentru a obtine fondurile necesare si pentru cresterile de pensii, si pentru educatie, si pentru sanatate si a precizat ca anul viitor nu vor fi taxe noi. Premierul a declarat in deschiderea sedintei de Guvern ca vine cu o veste buna. ”ANAF a inceput sa-si faca treaba si sa colecteze… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat joi, la sedinta de Guvern, ca ANAF a inceput sa-si faca treaba si sa colecteze aproape de tinta asumata, astfel ca in luna octombrie colectarea veniturilor a ajuns la un nivel record de 40 de miliarde de lei, informeaza News.ro.Marcel Ciolacu a declarat in deschiderea…

- Colectarea veniturilor a ajuns la nivelul record de 40 de miliarde de lei in luna octombrie, a declarat premierul Marcel Ciolacu, joi, in startul ședinței de Guvern. „Aș dori sa incepem cu o veste buna, astazi, ANAF a inceput sa iși faca treaba și sa colecteze aproape de ținta asumata. In octombrie,…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat, joi, ca ANAF a inceput sa si faca treaba si sa colecteze aproape de tinta asumata, astfel ca, in luna octombrie, s a ajuns la un nivel record de 40 de miliarde de lei, conform Agerpres.roEl a adaugat ca, in sfarsit, institutiile statului incep sa arate determinare…

- Premierul Marcel Ciolacu anunța ca ANAF a colectat venituri de 40 de miliarde de lei in luna octombrie, ceea ce reprezinta un record. ANAF a inceput sa-și faca treaba și sa colecteze aproape de ținta impusa a adaugat premierul la inceputul ședinței de Guvern.

- Premierul Marcel Ciolacu a anunțat in debutul ședinței de Guvern primele discuții in Coaliție, alaturi de ministrul Finanțelor, pe tema bugetului de stat pe anul 2024, Executivul urmand sa adopte un memorandum privind investitiile publice prioritare pentru anul urmator.

- Ministrul Finanțelor, Marce Boloș, a anunțat miercuri seara, ca deficitul bugetar al Romaniei a ajuns la 42,53 de miliarde de lei, adica 2,66% din PIB. Din acest motiv, Comisia Europeana are mari semne de intrebare privind capacitatea țarii noastre de a-și respecta angajamentele fața de CE. Ținta de…

- ”Traseul acestui proiect de lege a fost indelungat. Toata lumea isi pune aceast intrebare, de ce este nevoie acum de acest proiect de lege”, a afirmat, Marcel Bolos, miercuri seara, la finalul sedintei de Guvern. Ministrul Finantelor a vorbit despre deficitul bugetar. ”La finalul acestui an, tinta de…

- Ionut Stroe da asigurari ca lucrurile merg ca unse in Coaliție. Se poarta discuții pentru a modifica ținta de deficit bugetar sperand sa fie agreata de Comisia Europeana. Romania nu este singura tara care inregistreaza probleme cu incadrarea in tinta de deficit, a explicat purtatorul de cuvant al…