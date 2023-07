Premierul Marcel Ciolacu a anuntat, luni, ca impreuna cu partenerii de guvernare – din cadrul Coaliției – a ajuns la un acord asupra unui plan extins pentru reducerea la maximum a cheltuielilor statului. Șeful Guvernului și al PSD-ului a venit cu detalii din acest plan de masuri. Astfel, vor fi eliminate cele 200.000 de posturi […] The post Ciolacu anunța acord pe reducerea cheltuielilor. Vor disparea 200.000 de posturi bugetare neocupate/Ce masuri mai sunt pe lista first appeared on Ziarul National .