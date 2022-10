Ciolacu, anunț de ultimă oră privind majorarea pensiilor: „Cu cel puțin 10%” Pensionarii din Romania stau cu ochii pe anunțurile venite de la decidenți, pentru a afla ce noutați și promisiuni mai apar pe o tema de real interes pentru seniori, mai ales in contextul scumpirilor din ultima perioada, și anume pe subiectul așteptatei majorari a pensiilor. Precizari de ultima ora au venit, joi, de la liderul […] The post Ciolacu, anunț de ultima ora privind majorarea pensiilor: „Cu cel puțin 10%” first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cresterea pensiilor cu 26% – incepand din luna noiembrie a acestui an – si eliminarea transferului contributiilor de asigurari sociale la administratorii privati in 2023, pentru ca 12 miliarde de lei sa ramana la bugetul de asigurari sociale in vederea majorarii pensiilor, sunt unele dintre cererile…

- Aproximativ 1.300 de pensionari din Grecia au iesit in strada, la Atena, pentru a cere majorarea pensiilor, pe fondul cresterilor alarmante de preturi, relateaza Agerpres . Pensionarii greci si-au cerut in strada majorarea pensiilor, dupa ce criza globala a afectat economia tarii si inflatia a crescut.…

- Ministrul Muncii, precizari despre majorarea pensiilor și a salariului minim de la 1 ianuarie 2023. Pragul minim anunțat de Budai Ministrul Muncii si Solidaritatii Sociale, Marius Budai, a declarat, luni, in cadrul unei conferinte de presa, ca formatiunea politica din care face parte lucreaza la un…

- Prim-vicepreședintele PNL, Rareș Bogdan, susține ca ministrul PSD de Finanțe, Adrian Caciu, va fi demis de premierul Nicolae Ciuca in cazul in care nu are soluții pentru o creștere a pensiilor cu 16%. Rares Bogdan a declarat sambata, 3 septembrie, la Realitatea Plus, ca o crestere cu 10 la suta a pensiilor…

- Ministrul muncii, Marius Budai, a anunțat miercuri un pachet de masuri sociale pe care PSD le va propune spre aprobare in coaliția de guvernare. Social-democrații vor majorarea salariului minim brut la 3.000 de lei și creșterea pensiei minime cu 10%, la 1.100 de lei. Oficialul din Guvern a spus ca impactul…

- De la inceputul anului viitor ar trebui sa existe majorari ale salariului minim pe economie cu cel puțin 10 procente și ale pensiilor, insa momentan Coaliția se disputa și nu a ajuns la nicio soluție clara in acest sens in care trebuie prezentate și fondurile necesare majorarilor. Ministrul Muncii Marius…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a explicat ca PSD va propune cresterea salariului minim, acesta urmand sa ajunga la 3000 de lei. Se va propune majorarea pensiei minime cu 100 de lei, iar la pachet se va proceda si la o crestere a punctului de pensie.ldquo;PSD va propune in coalitie majorarea salariului…

- Guvernul a stabilit o modalitate de calcul pentru pensiile romanilor. Potrivit informațiilor din spațiul public, majorarile vor pleca de la 1 lei și vor ajunge pana la 100 de RON. Cabinetul Ciuca ia in calcul creșterea plafonului pana la care pensionarii sa fie scutiți de plata impozitului pe venit.…